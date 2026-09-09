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09.09.2026 17:21:36

Deutsche Börse platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro

Deutsche Börse
258.35 CHF 0.67%
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FRANKFURT (awp international) - Die Deutsche Börse hat sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld beschafft. Der Dax-Konzern platzierte dazu wie geplant Papiere mit einem Nennbetrag von insgesamt 600 Millionen Euro, wie er am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die Anleihe wird mit 0,5 Prozent verzinst, und die Anleger können sie später in Aktien des Unternehmens umtauschen.

Werden die Papiere nicht bis zum Ende der Laufzeit gewandelt, zurückgezahlt oder entwertet, will die Deutsche Börse sie am 16. September 2031 zu einem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zurückzahlen. Dieser entspricht den Angaben zufolge einer Rendite von 2 Prozent pro Jahr. Der anfängliche Wandlungspreis für die Anleihen entspricht laut der Deutschen Börse einer Prämie von 32,5 Prozent.

Die Deutsche Börse hatte die Schuldverschreibungen ausschliesslich institutionellen Investoren angeboten. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre war ausgeschlossen. Den Nettoerlös will der Konzern für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden./stw/nas

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