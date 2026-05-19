Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’391 1.1%  SPI 18’913 1.1%  Dow 49’571 -0.2%  DAX 24’618 1.3%  Euro 0.9151 0.1%  EStoxx50 5’888 0.7%  Gold 4’544 -0.5%  Bitcoin 60’445 0.2%  Dollar 0.7875 0.4%  Öl 110.6 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bayer-Analyse: DZ BANK hebt Aktie auf höhere Kaufen-Bewertung
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Inmitten von Nahost-Konflikt: Iranische Börse wieder geöffnet
Analysten heben den Daumen: Aktien von SAP und ServiceNow legen kräftig zu
DroneShield-Aktie weiter unter Druck: ASIC-Ermittlungen bremsen Erholung aus
Suche...
Plus500 Depot
19.05.2026 14:17:40

Buch: Staatsanleihen spielen geringere Rolle im Eigenkapital der Banken

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Banken des Euroraums halten nach Aussage von EZB-Bankenaufsichtschefin Claudia Buch gemessen am Volumen ihrer Bilanzen in etwa so viele Staatsanleihen wie zu Beginn der 2024. Wie Buch bei einer Konferenz in Frankfurt sagte, nahm der Anteil am Eigenkapital der Institute jedoch ab und ebenso der Anteil heimischer Staatsanleihen am gesamtem Staatsanleihebestand. "Derzeit liegen die Bestände der Banken im Euroraum an Staatsanleihen mit 9,3 Prozent ihrer Bilanzsumme auf einem ähnlichen Niveau wie zu Beginn der Bankenunion", sagte Buch laut veröffentlichtem Redetext. 2014 waren es 9,0 Prozent gewesen. Die Bestände entsprachen 170 (2014: 190) Prozent des harten Kernkapitals (CET1)

Zum Vergleich: US-Geschäftsbanken hielten Ende 2025 Staatsanleihen und Agency-Wertpapiere im Wert von rund 8 bis 19 Prozent ihrer Bilanzsumme, je nachdem, ob eine engere oder eine weitere Definition herangezogen wird.

Buch zufolge hat ausserdem die Inlandspräferenz ("Home Bias") in den Staatsanleiheportfolios der Euroraum-Banken abgenommen. "Das Verhältnis von inländischen Staatsanleihen zu den gesamten Staatsanleihebeständen ist von 39 Prozent im Jahr 2014 auf rund 28 Prozent Ende 2025 gesunken. Die Unterschiede zwischen den Ländern spiegeln weitgehend das Volumen der ausstehenden Staatsschulden wider", sagte sie. Diese Beziehung habe sich jedoch im Laufe der Zeit abgeschwächt, da Banken in Ländern mit historisch hoher Verschuldung ihre Portfolios diversifiziert hätten.

Ein wichtiger Grund für Banken, Staatsanleihen zu halten, sind Liquiditätsanforderungen und -präferenzen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 08:18 ET (12:18 GMT)

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Michael Burry sieht KI-Blase aufziehen: Diese Aktien bevorzugt der Hedgefondsmanager
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend im Sinkflug
ams-OSRAM-Aktie letztlich mit Gewinnen: Unternehmen optimiert Bilanzstruktur mit neuer Anleihe
SpaceX-IPO erfolgt offenbar Mitte Juni - Aktien von Rocket Lab & Co. im Aufwind
Lufthansa-Aktie fester: Kühne Holding denkt offenbar über weitere Aufstockung von Beteiligung nach
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Montagnachmittag ausgebremst

Top-Rankings

Q1 2026: Diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im Depot
Depot im Detail
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
1. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.