Börse Frankfurt Webinar am 23. September, 12 Uhr: StaRUG - ein umstrittenes Gesetz zur Unternehmenssanierung

Das StaRUG, kurz für Unter­nehmens­stabi­lisierungs- und -restru­kt­urierungs­gesetz, ist seit 2021 in Deutsc­hland in Kraft und soll Unter­nehmen in finan­ziellen Schwierig­keiten neue Möglich­keiten zur Restruk­turierung bieten. Es er­möglicht eine frühzeitige Restruk­turierung von Unter­nehmen in der Krise, bevor eine Insolvenz eintritt, und ziel vor allem auf eine finanzielle Restruk­turierung ab, z.B. durch einen Schulden­schnitt. Und das Verfahren ist nicht öffentlich. Aus Sicht der Aktionärinnen und Aktionäre ist das Gesetz ziemlich problematisch. Das grösste Risiko für Aktionäre besteht in einer Entwertung ihrer Anteile. Ausserdem haben sie kaum Mitspracherechte. Hinzu kommen mögliche ein mögliches Delisting, Intransparenz und rechtliche Unsicherheiten.



Marc Tüngler von der DSW spricht über diese Probleme, bisherige Anwendungsfälle und was Anlegende machen können.



Auf folgender Website können Sie sich kostenlos anmelden:

https://register.gotowebinar.com/register/5803270092090799708



www.fixed-income.org

Foto: Marc Tüngler © DSW