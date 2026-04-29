Banque Cantonale de Geneve Aktie 148589935 / CH1485899350
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29.04.2026 19:12:36
BCGE stockt 0,625%-Anleihe bis 2029 um 100 Millionen Franken auf
Genf (awp) - Die Genfer Kantonalbank (BCGE) hat ihre 0,625-Prozent-Anleihe mit Fälligkeit am 16. März 2029 als Sole Lead Manager um 100 Millionen Franken aufgestockt. Der ursprüngliche Coupon von 0,625 Prozent sowie das Fälligkeitsdatum bleiben unverändert.
Mit der Aufstockung werde die langfristige Refinanzierung gestärkt und das Wachstum im Kreditgeschäft für Unternehmen und Privatkunden unterstützt, schreibt die BCGE am Mittwoch. Zudem verbessere die Bank ihre Liquiditätskennzahlen im Hinblick auf die Basel-III-Anforderungen.
Die schnelle und erfolgreiche Platzierung der neuen Tranche unterstreiche das Vertrauen des Marktes in die Bonität der BCGE. Die Bank wird aktuell von Standard & Poor's mit AA-/A-1+/stabil bewertet.
an/ls
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