Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’623 -0.1%  SPI 17’361 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’330 0.3%  Euro 0.9237 0.0%  EStoxx50 5’687 0.1%  Gold 4’132 0.2%  Bitcoin 86’063 -0.6%  Dollar 0.7959 0.0%  Öl 62.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
DocMorris-Aktie: Wandelanleihe erfolgreich platziert
Novartis-Aktie: HSR-Freigabe für Übernahmeangebot an Tourmaline Bio - Fortschritte mit Cosentyx in der PMR-Behandlung
Darum bewegt sich der Franken wenig zu Euro und Dollar
UniCredit-Aktie: Gewinn in Q3 überraschend gesteigert
Suche...
Plus500 Depot
22.10.2025 07:57:36

Bank Cler zahlt AT1-Anleihe zurück - genug Eigenkapital

Zürich (awp) - Die Bank Cler kündigt eine nachrangige AT1-Anleihe per erstem Kündigungstermin. Eine hohe und stabile Kernkapitalquote erlaube das.

Die AT1-Anleihe über 90 Millionen Franken aus dem Jahr 2020 könne unter Einhaltung einer 30-tägigen Kündigungsfrist erstmals per 25. November 2025 zurückbezahlt werden, heisst es in einer Mitteilung der Basler-Kantonalbank-Tochter vom Mittwoch. Die Bank Cler mache vom Kündigungsrecht Gebrauch und werde den Bond zum Nennwert mit dem dann fälligen Zins zurückzahlen.

Die Finanzmarktaufsicht Finma habe dem zugestimmt, so die Bank weiter. Denn nach der Rückzahlung verfüge sie weiterhin über eine Gesamtkapitalquote deutlich über der regulatorischen Eigenmittelzielgrösse von 13,9 Prozent sowie dem strategischen Zielwert von 17 Prozent, den die Bank für die Strategieperiode 2022 bis 2025 definiert hat. Durch die Erhöhung der "Innenfinanzierung" während dieser Periode "kann die Rückzahlung vollständig durch das höhere und stabile Kernkapital (CET1) kompensiert werden".

Bei sogenannten Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) handelt es sich um hoch verzinstes Kapital, das bei einer schweren Schieflage einer Bank auf null abgeschrieben oder in Eigenkapital umgewandelt werden kann.

ys/to

Meistgelesene Nachrichten

Kursrutsch bei European Lithium-Aktie - Was steckt dahinter?
Aktien von CureVac und BioNTech uneins: CureVac-Gründer Hoerr hofft auf Durchbruch bei Krebsbehandlung
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Profiteure des Verteidigungsbooms - So bewegen sich die Aktien
Nach dem fulminanten Börsenstart: So entwickelt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten wieder zuversichtlicher sind - Wechsel an der Spitze
Edelmetall-Studie 2025: Silber wird gefragter, aber Schweizer setzen weiterhin vor allem auf Gold
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Beyond Meat-Aktie hochvolatil: Extreme Kursausschläge
Hoffnung im Handelskonflikt: Dow schlussendlich fester -- SMI schliesst wenig bewegt -- DAX letztlich höher -- Börsen in Asien beenden Handel mit Gewinnen
UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von UBS

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 1275 Dollar - 'Neutral'
08:04 GNW-News: Etex und Heidelberg Materials Benelux stellen bahnbrechendes Recyclingverfahren für Faserzement zur Herstellung von kohlenstoffarmem Zement vor
07:40 WDH/Medienaufsicht: Regeln für Digital-Plattformen verschärfen
07:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 1500 Dollar
07:47 UniCredit-Aktie: Großbank überrascht mit Gewinnplus
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil erwartet
07:20 ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 234 Euro - 'Overweight'
07:04 GNW-News: BAWAG Group erzielte in Q3 2025 Nettogewinn von 219 Mio. ? und RoTCE von 27,8%; 2025-Ziele werden voraussichtlich übertroffen
07:04 ROUNDUP 2/Trump zu Gipfel mit Putin: 'Möchte kein vergeudetes Treffen'
07:03 Japans Exporte legen erstmals seit April wieder zu