Baloise-Anleihe: Baloise holt sich mit Dualtranche insgesamt 300 Millionen Franken - Aktie teurer

Baloise beschafft sich Geld am Kapitalmarkt.

Die Baloise Holding begibt zwei Anleihen unter der Federführung von Credit Suisse und UBS zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 100,224% Laufzeit: 6 Jahre 5 Monate bis 16.12.2026 Liberierung: 16.07.2020 Valor: 55'333'181(7) Rating: A-stab (S&P) Kotierung: SIX, ab 14.07.2020 2. Tranche Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,5% Emissionspreis: 100,100% Laufzeit: 10 Jahre 5 Monate bis 16.12.2026 Liberierung: 16.07.2020 Valor: 55'333'182(5) Rating: A-stab (S&P) Kotierung: SIX, ab 14.07.2020. Die Baloise-Aktie verteuerte sich an der SIX am Montag um 0,64 Prozent auf 140,80 Franken.

Zürich (awp)