Axpo nimmt insgesamt 600 Millionen Euro mit Nachhaltigkeitsbezig auf

Baden (awp) - Die Axpo Holding hat erstmals einen Schuldschein mit Nachhaltigkeitsbezug in der Höhe von 600 Millionen Euro begeben. Den Erlös will das Unternehmen für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Das Darlehen bestehe aus mehreren Tranchen mit Laufzeiten von bis zu sieben Jahren, schreibt der Stromkonzern in einer Mitteilung am Mittwochabend. Dabei seien insgesamt 35 internationale Banken, regionale Sparkassen und Genossenschaftsbanken an der Transaktion beteiligt gewesen. Die Transaktion sei deutlich überzeichnet gewesen und das zunächst auf 150 Millionen Euro ausgelegte Volumen wurde daher deutlich erhöht.

pre/tv