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Refinanzierung 03.06.2026 13:36:00

Avolta platziert Anleihe über 400 Millionen Euro - Aktie im Plus

Avolta platziert Anleihe über 400 Millionen Euro - Aktie im Plus

Avolta hat eine Anleihe im Volumen von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2033 begeben.

Avolta
46.96 CHF 2.05%
Kaufen Verkaufen
Die jährliche Verzinsung beträgt 4,625 Prozent und die Zinsen werden halbjährlich nachträglich gezahlt.

Der Reisedetailhändler Avolta will mit dem Erlös einen Teil seiner ausstehenden Anleihe über 750 Millionen Euro mit Fälligkeit 2027 refinanzieren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Avolta-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,47 Prozent höher bei 46,96 Franken.

Basel (awp)

Weitere Links:

Avolta-Aktie steigt:Spürt die Folgen des Iran-Kriegs - bleibt aber zuversichtlich

Bildquelle: Schweizerische Nationalbank

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