Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Refinanzierung
|
03.06.2026 13:36:00
Avolta platziert Anleihe über 400 Millionen Euro - Aktie im Plus
Avolta hat eine Anleihe im Volumen von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2033 begeben.
Der Reisedetailhändler Avolta will mit dem Erlös einen Teil seiner ausstehenden Anleihe über 750 Millionen Euro mit Fälligkeit 2027 refinanzieren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
Die Avolta-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,47 Prozent höher bei 46,96 Franken.
Basel (awp)
Weitere Links:
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Minus -- Tokio letztlich sehr fest - Hongkong deutlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.