Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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16.09.2026 06:36:36
Avolta platziert Anleihe über 350 Millionen Euro mit 5,25 Prozent Zins
Basel (awp) - Avolta hat eine Anleihe im Volumen von 350 Millionen Euro mit Fälligkeit im März 2032 begeben. Die Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 5,25 Prozent verzinst.
Der Reisedetailhändler will mit dem Erlös bestehende Anleihen über 750 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2027 weiter zurückzahlen, wie Avolta am Mittwoch mitteilte.
awp-robot/ys
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