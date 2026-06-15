Avolta-Aktie legt zu: Neue Anleihe platziert

Im Rahmen eines Rückkaufangebots wurden 47,2 Prozent der alten Anleihe, das entspricht 354 Millionen Euro, von den Anleihegläubigern angedient.

Die verbleibenden Anleihen sollen entweder 2026 refinanziert oder bis zur Fälligkeit gehalten werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Der Spread von 185 Basispunkten gegenüber der 7-jährigen Bundesanleihe sei bei der neuen Anleihe der niedrigste in der Unternehmensgeschichte und unterstreiche das Vertrauen der Anleger in Avolta, lässt sich CFO Yves Gerster zitieren.

Zeitweise steigt die Avolta-Aktie im Schweizer Handel um 3,20 Prozent auf 52,01 Franken.

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Basel (awp)