Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’461 0.7%  Dow 51’202 0.7%  DAX 24’950 1.3%  Euro 0.9205 -0.2%  EStoxx50 6’259 1.2%  Gold 4’340 2.9%  Bitcoin 52’026 -0.3%  Dollar 0.7932 -0.7%  Öl 82.8 -4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335SpaceX156888148Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Hype zündet die nächste Tech-Rally: Aktien von SoftBank, Samsung & Co. heben ab
Roche-Aktie trotzdem leichter: US-Zulassung für Begleitdiagnostikum bei Prostatakrebs
Partners Group-Aktie zieht an: Unternehmen schliesst Einfrieren von Evergreen-Fonds aus
Avolta-Aktie legt zu: Neue Anleihe platziert
Zug Estates hat Abstimmung über Metalli-Areal gewonnen - Aktie zieht an
Suche...
Plus500 Depot

Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Refinanzierung 15.06.2026 11:12:06

Avolta-Aktie legt zu: Neue Anleihe platziert

Avolta-Aktie legt zu: Neue Anleihe platziert

Avolta hat eine neue Anleihe über 400 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2033 platziert und damit einen Teil der bestehenden Anleihe über 750 Millionen Euro abgelöst.

Avolta
51.78 CHF 2.95%
Kaufen Verkaufen
Im Rahmen eines Rückkaufangebots wurden 47,2 Prozent der alten Anleihe, das entspricht 354 Millionen Euro, von den Anleihegläubigern angedient.

Die verbleibenden Anleihen sollen entweder 2026 refinanziert oder bis zur Fälligkeit gehalten werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Der Spread von 185 Basispunkten gegenüber der 7-jährigen Bundesanleihe sei bei der neuen Anleihe der niedrigste in der Unternehmensgeschichte und unterstreiche das Vertrauen der Anleger in Avolta, lässt sich CFO Yves Gerster zitieren.

Zeitweise steigt die Avolta-Aktie im Schweizer Handel um 3,20 Prozent auf 52,01 Franken.

awp-robot/rw/cg

Basel (awp)

Weitere Links:

Avolta-Aktie knickt ein: Grösseres Avolta-Aktienpaket soll wohl verkauft werden

Bildquelle: rvlsoft / Shutterstock.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im Dow Jones
Gold, Öl & Co. in KW 24: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SpaceX-Hype zündet die nächste Tech-Rally: Aktien von SoftBank, Samsung & Co. heben ab
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt gut - SpaceX-IPO zieht in den Bann
IPO: SpaceX wohl mit deutlichem Aufschlag auf Ausgabepreis
Aktien Schweiz Eröffnung: Erneut Gewinne im sommerlichen Handel

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.