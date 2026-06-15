Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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15.06.2026 11:12:06
Avolta-Aktie legt zu: Neue Anleihe platziert
Avolta hat eine neue Anleihe über 400 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2033 platziert und damit einen Teil der bestehenden Anleihe über 750 Millionen Euro abgelöst.
Die verbleibenden Anleihen sollen entweder 2026 refinanziert oder bis zur Fälligkeit gehalten werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Der Spread von 185 Basispunkten gegenüber der 7-jährigen Bundesanleihe sei bei der neuen Anleihe der niedrigste in der Unternehmensgeschichte und unterstreiche das Vertrauen der Anleger in Avolta, lässt sich CFO Yves Gerster zitieren.Zeitweise steigt die Avolta-Aktie im Schweizer Handel um 3,20 Prozent auf 52,01 Franken.
awp-robot/rw/cg
Basel (awp)
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