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15.04.2026 12:08:39
AUKTION/Volumen bei Bundesanleihen mit Laufzeit 2048 aufgestockt
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit bis August 2048 im Auktionsverfahren platziert. Das Volumen wurde dabei auf 1,5 Milliarden von ursprünglich 1,0 Milliarde Euro erhöht.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 17. September 2025.
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Emission 1,25-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2048
Volumen 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,166 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,261 Mrd EUR
Marktpflegequote 239 Mio EUR
Zeich nungsquote 1,7 (1,5)
Durchschnittsrend. 3,55% (3,18%)
Wertstellung 17. April 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 15, 2026 06:08 ET (10:08 GMT)
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