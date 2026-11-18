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18.11.2026 12:14:40
AUKTION/Stabile Nachfrage nach 7-jährigen Bundesanleihen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 7-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. Oktober:
Emission 3,30-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit
15. November 2033
Volumen 3 Mrd Euro
Bietungsvolumen 3,417 Mrd Euro
Zuteilungsbetrag 2,272 Mrd Euro
Zeichnungsquote 1,5 (1,4)
Durchschnittsrendite 3,27% (3,36%)
Settlement 20. November 2026
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 06:14 ET (11:14 GMT)
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