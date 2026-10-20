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20.10.2026 11:48:40

AUKTION/Hohe Nachfrage für Grüne Bundesanleihen mit Laufzeit 2053

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit Laufzeit bis August 2053 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. August:

===

Emission 1,80-prozentige grüne Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2053

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 803 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 498 Mio EUR

Marktpflegevolumen 2 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,6 (1,6)

Durchschnittsrend. 3,79% (3,60%)

Wertstellung 22. Oktober 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)

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