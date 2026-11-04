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04.11.2026 11:53:42
AUKTION/Hohe Nachfrage bei Bundesanleihen mit Laufzeiten 2041 und 2048
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2041 und 2048 begeben. Dabei stellte sich eine hohe Nachfrage ein. Beide Auktionen waren technisch überzeichnet.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 26. August.
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Emission 2,60-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. Mai 2041
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,145 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 864 Mio EUR
Markpflegevolumen 136 Mio Mio
Zeichnungsquote 1,3 (2,0)
Durchschnittsrend. 3,57% (3,50%)
Wertstellung 6. November 2026
Emission 1,25-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2048
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,812 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 800 Mio EUR
Marktpflegevolumen 200 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,3 (3,6)
Durchschnittsrend. 3,67% (3,68%)
Wertstellung 6. November 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2026 05:54 ET (10:54 GMT)
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