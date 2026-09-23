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23.09.2026 11:52:39
AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung langlaufender Bundesanleihen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2056 im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. September.
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Emission 3,40-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. Mai 2047
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,794 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 870 Mio EUR
Marktpflegevolumen 130 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,1 (2,4)
Durchschnittsrend. 3,78% (3,88%)
Wertstellung 25. September 2026
Emission 2,90-prozentige BUndesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2056
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,241 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 784 Mio EUR
Marktpflegevolumen 216 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,6 (2,4)
Durchschnittsrend. 3,80% (3,90%)
Wertstellung 25. September 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/brb
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2026 05:52 ET (09:52 GMT)
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