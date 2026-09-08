Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’080 -1.4%  SPI 19’871 -1.0%  Dow 52’874 -1.0%  DAX 25’988 -0.1%  Euro 0.9403 -0.1%  EStoxx50 6’406 0.0%  Gold 4’407 0.0%  Bitcoin 63’522 -0.8%  Dollar 0.8083 -0.1%  Öl 97.7 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
Sandoz-Aktie stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
Ölpreis-Schock: Goldman Sachs sieht Barrel-Preis bei bis zu 120 US-Dollar
Firmus-Aktie: OpenAI-Deal könnte Milliarden-Bewertung des NVIDIA-Partners vor Börsengang absichern
Suche...
08.09.2026 11:54:42

AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung grüner Bundesanleihen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2033 und 2041 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurden Papiere im Gesamtvolumen von 1,376 Milliarden Euro zugeteilt. Nachfolgend die Einzelheiten der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung der Papiere mit Laufzeit 2033 am 9. Juni und der Laufzeit bis 2041 am 7 Juli.

===

Emission 2,30-prozentige grüne Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. Februar 2033

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 1,866 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 732 Mio EUR

Marktpflegevolumen 18 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,5 (3,4)

Durchschnittsrend. 3,19% (2,86%)

Wertstellung 10. September 2026

Emission 2,60-prozentige grüne Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 853 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 644 Mio EUR

Marktpflegevolumen 106 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,3 (1,3)

Durchschnittsrend. 3,64% (3,31%)

Wertstellung 10. September 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit - Milliarden an Börsenwert vernichtet
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Coinbase-CEO: Bitcoin-Kurs könnte auf bis zu 400'000 US-Dollar klettern
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
NVIDIA-Aktie im Check: So reagieren Analysten auf die Übernahme von Hugging Face
Sandoz-Aktie stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Steigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX stabil - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.