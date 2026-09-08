AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung grüner Bundesanleihen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2033 und 2041 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurden Papiere im Gesamtvolumen von 1,376 Milliarden Euro zugeteilt. Nachfolgend die Einzelheiten der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung der Papiere mit Laufzeit 2033 am 9. Juni und der Laufzeit bis 2041 am 7 Juli.

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Emission 2,30-prozentige grüne Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. Februar 2033

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 1,866 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 732 Mio EUR

Marktpflegevolumen 18 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,5 (3,4)

Durchschnittsrend. 3,19% (2,86%)

Wertstellung 10. September 2026

Emission 2,60-prozentige grüne Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 853 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 644 Mio EUR

Marktpflegevolumen 106 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,3 (1,3)

Durchschnittsrend. 3,64% (3,31%)

Wertstellung 10. September 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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September 08, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)