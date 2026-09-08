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08.09.2026 11:54:42
AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung grüner Bundesanleihen
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2033 und 2041 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurden Papiere im Gesamtvolumen von 1,376 Milliarden Euro zugeteilt. Nachfolgend die Einzelheiten der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung der Papiere mit Laufzeit 2033 am 9. Juni und der Laufzeit bis 2041 am 7 Juli.
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Emission 2,30-prozentige grüne Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. Februar 2033
Volumen 750 Mio EUR
Bietungsvolumen 1,866 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 732 Mio EUR
Marktpflegevolumen 18 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,5 (3,4)
Durchschnittsrend. 3,19% (2,86%)
Wertstellung 10. September 2026
Emission 2,60-prozentige grüne Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. Mai 2041
Volumen 750 Mio EUR
Bietungsvolumen 853 Mio EUR
Zuteilungsbetrag 644 Mio EUR
Marktpflegevolumen 106 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,3 (1,3)
Durchschnittsrend. 3,64% (3,31%)
Wertstellung 10. September 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/brb
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)
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