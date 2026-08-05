Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’952 0.1%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’336 2.3%  Bitcoin 52’261 0.1%  Dollar 0.8073 -0.6%  Öl 83.5 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Alphabet-Aktie im Blick: Anleihen-Boom für KI-Offensive
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
ETF Sparplan
05.08.2026 12:06:40

AUKTION/Bund stockt zwei grüne Bundesanleihen auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei grüne Bundesanleihen aufgestockt. Dabei wurden für das im Februar 2035 fällig werdende Schuldpapier Stücke im Umfang von 472 Millionen Euro am Markt untergebracht, bei der Anleihe mit Laufzeit August 2053 waren es Titel im Volumen von 310 Millionen Euro, wie die Bundesbank mitteilte. Wie üblich nahm der Bund zum Zwecke der Marktpflege Papiere auf die eigenen Bücher. Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die jeweils vorherigen Auktionen vom 5. Mai bzw. 9. Juni):

===

Emission 2,50%-ige grüne Bundesanleihe

mit Fälligkeit am 15. Februar 2035

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 887 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 472 Mio EUR

Marktpflegevolumen 28 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,9 (2,6)

Durchschnittsrend. 3,01% (3,0%)

Durchschnittskurs 96,2 (96,18)

Mindestkurs 96,2 (96,18)

Wertstellung 7. August 2026

Emission 1,80%-ige grüne Bundesanleihe

mit Fälligkeit 15. August 2053

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 502 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 310 Mio EUR

Marktpflegevolumen 190 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,6 (1,3)

Durchschnittsrend. 3,6% (3,57%)

Durchschnittskurs 69,22 (69,49)

Mindestkurs 69,2 (69,47)

Wertstellung: 7. August 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 06:07 ET (10:07 GMT)

Inside ETF

20:35 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Walmart Aktie News: Walmart gibt am Freitagabend nach
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 32/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.