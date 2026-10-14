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14.10.2026 12:08:39
AUKTION/Bund stockt zwei Bundesanleihen auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat über zwei Emissionen von Schuldpapieren 1,888 Milliarden Euro vereinnahmt. Beide Auktionen, bei denen Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2056 aufgestockt wurden, waren überzeichnet. Zu den Transaktionen wurden folgende Detail bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktionen vom 23. September):
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Emission 3,40%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2047
Volumen 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,802 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,141 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 359 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,5 (2,1)
Durchschnittsrend. 3,80% (3,78%)
Durchschnittskurs 94,30 (94,53)
Mindestkurs 94,30 (94,52)
Wertstellung 16. Oktober 2026
Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,058 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 747 Mio EUR
Marktpflegeumfang 253 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,4 (1,6)
Durchschnittsrend. 3,80% (3,80%)
Durchschnittskurs 84,04 (84,05)
Mindestkurs 83,98 (84,04)
Wertstellung 16. Oktober 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)
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