04.02.2026 12:03:39

AUKTION/Bund stockt 2032 fällige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch eine im November 2032 fällige Anleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 3,197 Milliarden Euro. Weitere 803 Millionen Euro wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten. Damit betrug das Emissionsvolumen wie geplant 4 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Details der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 24. September):

===

Emission: 2,50-prozentige Bundesanleihe mit

Laufzeit 15. November 2032

Angebotsvolumen: 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen: 4,819 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag: 3,197 Mrd EUR

Zu Marktpflegezwecken

einbehalten: 803 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,5 (1,5)

Durchschnittsrend. 2,6% (2,52%)

Wertstellung: 6. Februar 2026

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 06:04 ET (11:04 GMT)

