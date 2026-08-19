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19.08.2026 11:52:39
AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die im August 2036 fällige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 3,769 Milliarden Euro. Die Auktion war unterzeichnet. Bei einem Angebotsvolumen von 6 Milliarden Euro belief sich das Bietungsvolumen auf nur 4,334 Milliarden Euro.
Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion gleichlaufender Titel vom 29. Juli):
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Emission 3,00-prozentige Bundesanleihe mit
Fälligkeit 15. August 2036
Angebotsvolumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,334 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,769 Mrd EUR
Marktpflegequote 2,231 Mrd EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,1 (1,1)
Durchschnittsrend. 3,26% (3,13%)
Wertstellung 21. August 2026
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 19, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)
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