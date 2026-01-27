Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’223 0.6%  SPI 18’296 0.6%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’943 0.0%  Euro 0.9216 -0.2%  EStoxx50 5’979 0.4%  Gold 5’076 1.3%  Bitcoin 68’096 -0.8%  Dollar 0.7752 -0.3%  Öl 65.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: General Motors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Portfolio-Check: Welche Aktien Jim Cramer jetzt für zu gefährlich hält
Suche...
eToro entdecken
27.01.2026 12:38:41

AUKTION/Bund begibt neue 20-jährige Anleihen im syndizierten Verfahren

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Finanzagentur hat am Dienstag in einem syndizierten Verfahren neue Bundesanleihen mit Fälligkeit im Mai 2047 im Volumen von 6,5 Milliarden Euro begeben, wie eine der Konsortialbanken mitteilte. Die neue Emission, die eine Tranche von 1 Milliarde Euro zu Marktpflegezwecken umfasst, ist Deutschlands erste 20-jährige Bundesanleihe seit der Einführung dieser neuen Laufzeit in diesem Jahr.

Die Bücher für die neue Emission schlossen mit mehr als 72 Milliarden Euro, einschliesslich 2,1 Milliarden Euro Interesse der beteiligten Konsortialbanken, so dieselbe Bank. Der Spread der neuen Papiere wurde auf 2 Basispunkte über der Mid-Rendite des Bundes von August 2046 festgelegt. Konsortialbanken der Transaktion waren Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan und Morgan Stanley.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 06:39 ET (11:39 GMT)

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +35%
PUMA-Aktie mit deutlichem Kursplus: Anta Sports steigt im grossen Stil ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29,06 %
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
DroneShield-Aktie sackt trotz Umsatzboom ab - Sinkende Sales-Pipeline belastet
SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesst etwas höher -- Wall Street schlussendlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend in Rot
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nestlé Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Nestlé
NEL ASA Aktie News: NEL ASA gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:41 Vor Inter-Spiel: Zwei Dortmunder fehlen im Training
12:40 WDH: Bahn war so pünktlich wie nie - in der Schweiz
12:41 BVB-Aktie schwächelt: Kann der BVB Inter Mailand in die Knie zwingen?
12:23 Bahn war so pünktlich wie nie - in der Schweiz
12:20 Studie: Wind und Sonne liefern fast jeden Tag Strom für Deutschland
12:25 Fraport-Aktie: Hunderte Statisten testen Ablauf im neuen Terminal
12:11 Keine Kündigungswelle bei D-Ticket trotz Preiserhöhung
12:10 ROUNDUP/Teure Schokolade - Kunden greifen seltener zu
12:10 Aktien Europa: Zögerlicher Anstieg - Banken gefragt
12:09 APA ots news: Allianz setzt sich bei den Winterspielen Milano Cortina 2026...