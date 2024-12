Assenagon verstärkt Credit-Team in München

Der unabhängige Asset Manager Assenagon baut sein Portfolio Mana­gement im Bereich Credit weiter aus. Zum 1. Dezember 2024 startete Peter Lechner als Director und Senior Fonds-Manager im Münchner Team von Robert Van Kleeck, Head of Credit Portfolio Mana­gement bei Assenagon. Unter Van Kleecks Leitung managt das vierköpfige Credit-Team die beiden Publikums­fonds Assenagon Credit Selection ESG und Assenagon Credit SubDebt and CoCo sowie diverse Spezialfonds mit einem Gesamt­volumen von 1,5 Mrd. Euro.



Peter Lechner verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Fixed Income Portfolio Management. Er kommt von DJE Kapital, wo er zuletzt als Senior Portfolio Manager mit Schwerpunkt auf Fixed Income und Multi Asset sowie als fachlicher Leiter des Anleiheteams für institutionelle Investoren tätig war. Zuvor war Lechner Spezialist im Zins-Management bei MAGRAL sowie Senior Trader im Market Making Bonds und im Treasury bei der Baader Bank. Er erwarb u. a. einen B.A. in International Management und trägt den Titel Certified European Financial Analyst (CEFA).



"Wir freuen uns sehr, mit Peter Lechner einen ausgewiesenen Fixed Income-Experten bei uns im Credit-Team begrüssen zu dürfen. Dank seiner langjährigen Erfahrung im Fonds-Management ist Peter die optimale Besetzung, um unsere Kapazitäten im Credit Portfolio Management weiter auszubauen und unsere strategischen Ziele voranzutreiben", kommentiert Robert Van Kleeck die Neueinstellung.



