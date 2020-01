Assenagon ernennt neuen Geschäftsführer und Vertriebschef

Assenagon Asset Management S.A. hat Matthias Kunze zum neuen Geschäftsführer und Head of Distribution ernannt. In der Funktion leitet er mit sofortiger Wirkung die gesamten Vertriebsaktivitäten. Er verstärkt damit die insgesamt sechsköpfige Riege der Geschäftsführung.



Matthias Kunze, der zuletzt das Structured Sales Team von Assenagon leitete, bringt einen breiten Erfahrungsschatz und spezielle Expertise im Derivatebereich mit. Seit dem Beginn seiner Karriere bei Assenagon im Jahr 2013 baute er zudem umfassende Kompetenzen in der Kundenbetreuung auf, insbesondere in den Bereichen Dachfonds, Family Offices, Privatbanken und Vermögensverwaltungen. Matthias Kunze hat sein Studium der Finanzmathematik an der Technischen Universität München als Master of Science abgeschlossen.



"Ich bin zuversichtlich, dass unsere Kunden von der ausgewiesenen Finanz- und Derivateexpertise von Matthias Kunze als neuem Leiter Vertrieb auf breiter Basis profitieren werden", erklärte Hans Günther Bonk, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats bei Assenagon.



Mit der Ernennung des 33-jährigen Kunze stärkt Assenagon bewusst die Generationenvielfalt in der Geschäftsführung: "Wir freuen uns besonders, dass mit Matthias Kunze ein weiteres Mitglied der jüngeren Generation in der Geschäftsführung neue Impulse setzen kann", so Vassilios Pappas, Gründer und Mitglied des Verwaltungsrats bei Assenagon.







(Foto: Matthias Kunze © Assenagon Asset Management)









