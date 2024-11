ARYZTA-Aktie profitiert: ARYZTA schliesst Rückzahlung von Hybridanleihe ab

Die bereits im September angekündigte Rückzahlung wurde durch eine Kombination aus Barmitteln und der revolvierenden Kreditfazilität der Gruppe finanziert, wie ARYZTA am Freitag mitteilte.

"Diese jüngste Rückzahlung der Hybridanleihe verbessert unsere Kapitalstruktur weiter und wird bis 2025 voraussichtlich zu Zinskosteneinsparungen von ungefähr 11,5 Millionen Euro führen", wird ARYZTA-CEO Urs Jordi in der Mitteilung zitiert. Die Rückzahlung "ein wichtiger Meilenstein".

Von 2021 bis 2024 hat ARYZTA damit laut den Angaben insgesamt 880 Millionen Euro an Hybridkapital sowie aufgeschobene und aufgelaufene Zinsen durch freien Cashflow und Bankfinanzierung zurückgezahlt. "Unsere Fortschritte bei der Rückzahlung der Hybridanleihen spiegeln unseren kontinuierlichen Fokus auf die Verbesserung der Unternehmensleistung und die Generierung von Cash wider", so Jordi.

ARYZTA sei es dank der Beschleunigung der Geschäftsentwicklung in den letzten Jahren und dem mittelfristigen Plan gelungen, die Bilanzstruktur schrittweise zu verbessern und den Gesamtverschuldungsgrad auf unter das Dreifache des EBITDA zu senken. Zudem seien die Finanzierungskosten jetzt deutlich tiefer.

An der SIX verteuern sich ARYZTA-Aktien am Freitag zeitweise um 1,44 Prozent auf 1,55 Schweizer Franken.

tv/ra

Zürich (awp)