Anleihen-Check: DEAG - starke Kennzahlen, attraktiver Kupon

Die DEAG Deutsche Entertainment AG emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die dreijährige Anleihe kann bis voraussichtlich zum 27. Juni 2023 (12:00 Uhr (MEZ) via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt gezeichnet werden. Der Kupon liegt innerhalb der Zinsspanne von 7,50 bis 8,50% p.a. und wird am oder vor dem Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der Zeichnungsaufträge im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und bekannt gegeben.



DEAG bietet ein öffentliches Umtauschangebot für die Anleihe 2018/23 (ISIN DE000A2NBF25). Diese kann im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe 2023/26 getauscht werden. Neben den aufgelaufenen Stückzinsen erhalten Anleger, die die Anleihe tauschen einen Barausgleich von 15 Euro je Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro, also einmalig 1,5%. Das Umtauschangebot endet voraussichtlich am 23. Juni 2023, 10:00 Uhr (MEZ). Der Wertpapierprospekt wird auf der Investor-Relations-Webseite von DEAG sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) veröffentlicht.



Begleitet wird die Transaktion durch die IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities als Joint Lead Managers.



Unternehmen

Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment. DEAG produziert und promotet Live-Events aller Genres und Grössenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 20 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Grossbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content. Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für eigenen und Dritt-Content umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.



Geschäftsentwicklung

DEAG befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs und konnte im ersten Quartal 2023 die Umsätze um mehr als die Hälfte auf 48 Mio. Euro steigern. Das EBITDA lag bei 3,1 Mio. Euro. Dies bedeutet nahezu eine Verdopplung der operativen Ertragskraft, da im Vorjahreswert von 2,8 Mio. Euro noch signifikante Mittel aus Förderprogrammen enthalten waren. Die DEAG sieht sich für die weitere positive Geschäftsentwicklung sehr gut gerüstet. In den kommenden Monaten veranstaltet die Gesellschaft unter anderem Tourneen und Konzerte mit Iron Maiden, Kiss und Rod Stewart sowie zahlreiche Open-Air-Festivals verschiedener Genres. 2023 erwartet die DEAG Umsätze von über 300 Mio. Euro bei einer weiteren Verbesserung des EBITDA. Im Gesamtjahr 2023 will die DEAG für rund 6.000 Veranstaltungen mehr als 10 Mio. Tickets verkaufen, einen Grossteil davon über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie. Bereits 2022 konnte die DEAG die Anzahl der verkauften Tickets massiv auf über 9 Mio. steigern, nachdem vor der Corona-Pandemie jährlich mehr als 5 Mio. Tickets pro Jahr verkauft worden waren.



Mittelverwendung

Den Emissionserlös aus der Anleihebegebung beabsichtigt die DEAG zur Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 und zur Fortsetzung der Strategie des anorganischen und organischen Wachstums, unter anderem durch den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen der Live-Entertainment-Branche, zu verwenden.



Stärken:

- etablierter Anleiheemittent, starke Kennzahlen, attraktiver Kupon

- attraktives Geschäftsmodell

- hohe Transparenz durch Quartalberichtserstattung

- Anleihe hat eine Laufzeit von nur drei Jahren

- umfangreiche Covenants, z.B. Net Debt/EBITDA max. 2,0x



Schwächen:

- Bilanzstruktur: Geschäfts- und Firmenwerte sowie sonstige immaterielle Vermögenswerte machen 30% der Bilanzsumme aus, hoher Ergebnisanteil von Minderheitsgesellschaftern

- Grossaktionär Christian Angermayer (Apeiron) hat nicht den besten Ruf am Kapitalmarkt



Fazit:

Die DEAG Deutsche Entertainment AG ist ein etablierter Anleiheemittent mit einem interessanten Geschäftsmodell und einem attraktiven Kupon. Die Gesellschaft fällt durch ausgesprochen starke Kennzahlen auf. Die Anleihe hat eine überschaubare Laufzeit von nur drei Jahren, die Gesellschaft bietet durch die Veröffentlichung von Quartalberichten ein hohes Mass an Transparenz.



Die Kennzahlen werden durch den Ergebnisanteil von Minderheitsgesellschaftern aber positiv verzerrt. Dieser Effekt kann nicht so einfach herausgerechnet werden. Auch bei einer wirtschaftlichen Betrachtung dürften die Kennzahlen noch immer sein sehr gutes Niveau haben.



Kritisch sehen wir das Engagement des Grossaktionärs Christian Angermayer (Apeiron) mit dessen IPOs Anleger nicht immer Geld verdient haben. Doch DEAG hat er von der Börse genommen, das macht für Anleger wohl den entscheidenden qualitativen Unterschied. Denn ein wirklich attraktives Unternehmen bringt Angermayer wohl nicht an die Börse, sondern er nimmt es von der Börse – zumindest zunächst. Das spricht aktuell klar für DEAG.



Insgesamt handelt es sich bei der neuen DEAG-Anleihe, trotz einiger Schwächen, um eine der derzeit attraktivsten Mittelstandsanleihen. Ein Investment erscheint interessant.



Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/



Eckdaten der neuen DEAG-Anleihe

Emittent DEAG Deutsche Entertainment AG Kupon 7,50%-8,50% p.a. Zinszahlung halbjährlich Umtauschangebot für Anleihe 2018/23 07.06.-23.06.2023,

Umtauschprämie 15 Euro (1,5%) Zeichnungsfrist 19.06.-27.06.2023 Status nicht nachrangig, nicht besichert Emissionsvolumen (Zielvolumen) bis zu 50 Mio. Euro (Zielvolumen),

Aufstockung auf bis zu 100 Mio. Euro möglich ISIN / WKN NO0012487596 / A351VB Stückelung 1.000 Euro Laufzeit 12.07.2026 (3 Jahre) Valuta 12.07.2023 Trustee Nordic Trusteee Joint Lead Manager & Bookrunner IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities, Frankfurt Branch Listing Open Market und Nordic ABM Internet www.deag.de



DEAG - Geschäftsentwicklung

2021 2022 2023e 2024e Umsatz 91 325 313 340 EBITDA 22 31 34 37 Net Debt/EBITDA -1,7x 0,5x 0,1x -0,2x EBITDA Interest Coverage 4,5x 6,1x 5,5x 5,0x

Angaben in Mio. Euro, Quelle: eigene Berechnungen