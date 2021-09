Anleihen-Analyse: IuteCredit emittiert Anleihe mit einem Kupon von 9,50% bis 11,50%

IuteCredit, Tallinn, ein Anbieter von Raten- und Konsumentenkrediten im Balkan, möchte kräftig wachsen und emittiert eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Kupon liegt in einer Range von 9,50% bis 11,50%. Die Transaktion wird u.a. in Deutschland vom Bankhaus Scheich und in der Schweiz von GOTTEX Brokers begleitet. Privatanleger können auch via Kauforder vom 06.09.–24.09.2021 am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Der finale Kupon wird nach Ende der Zeichnungsfrist am 27.09.2021 bekanntgegeben. Es handelt sich um die erste Anleihe, die in Deutschland und parallel im Baltikum öffentlich angeboten wird. Durch die gerade erfolgte Reform des Rentensystems in Estland können Esten auch über ihr Renteninvestmentkonto die Anleihe zeichnen.



IuteCredt ist deutschen Anlegern und Lesern des BOND MAGAZINE bereits durch die Emission der 13,00%-Anleihe 2019/23 (ISIN XS2033386603), die bei 104,51% notiert (Börse München, Stand: 03.09.2021), bekannt.



Besicherung

Die Anleihe ist durch die Geschäftsanteile an allen operativen Konzerngesellschaften und allen Darlehen von allen operativen Konzerngesellschaften besichert. Die Anleihe wird von allen operativen Konzerngesellschaften garantiert.



Unternehmen

IuteCredit, mit Sitz in Tallinn, ist ein Anbieter von Raten- und Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina aktiv. Kredite können in eigenen Niederlassungen, online und mobil beantragt und in Postfilialen oder eigenen Geldautomaten ausgezahlt werden. Die Gesellschaft bietet aber auch die Finanzierung von Elektrogeräten, Kredite können auch direkt in Elektronikmärkten beantragt werden. Die Gesellschaft hat 43 Niederlassungen und arbeitet mit 1.250 Einzelhändlern (Point of Sales) zusammen (Stand: 30.06.2021). Die Gesellschaft setzt stark auf Digitalisierung , hin zu einer vollständig digitalen Abwicklung und dem bevorstehenden Durchbruch des Online-Shoppings in den Zielmärkten.



IuteCredit ist in ähnlichen Bereichen tätig wie die am deutschen Kapitalmarkt ebenfalls bekannten Unternehmen Multitude (ehemals Ferratum), 4finance und Eleving Group (vormals Mogo Finance). Die Gesellschaft entwickelt sich stärker als viele Mitbewerber hin zu Services, zur Zahlungsabwicklung und möchte eine Neobank werden, wie Gründer und CEO Tarmo Sild im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE betont.



Geschäftsentwicklung

Die Darlehensauszahlungen von IuteCredit sind im zweiten Quartal 2021 auf ein Rekordhoch gestiegen. Die Bilanzsumme ist um 6,1% auf 123,7 Mio. Euro gestiegen. Die Anzahl von Krediten ist um 47,9% auf 137.367 gestiegen.



Das Volumen der ausgegebenen Kredite ist im ersten Halbjahr 2021 um 49,7% auf 74,723 Mio. Euro gestiegen. Das Kreditportfolio erhöhte sich von 95,0 Mio. Euro (31.12.2021) auf 103,3 Mio. Euro. Die Rückzahlungsdisziplin der Kreditnehmer hat sich weiter verbessert. Der Customer Performance Index erhöhte sich auf 86,9%.



Das Netto-Kreditportfolio ist seit 31.12.2020 um 11,3% auf 88,1 Mio. Euro gewachsen. Durch die Abwicklung der Aktivitäten im Kosovo sind der Gesellschaft 3,0 Mio. Euro zugeflossen. Die Zins- und Provisionserträge sind um 3,0% auf 23,4 Mio. Euro gestiegen. Der Zins- und Provisionsüberschuss ist aufgrund von Investitionen in das weitere Wachstum um 1,1% auf 17,0 Mio. Euro zurückgegangen. Das EBITDA ist um 13,9% auf 11,3 Mio. Euro gestiegen. Der Nettogewinn hat sich im ersten Halbjahr auf 3,0 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Die Gesellschaft hatte zum 30.06.2021 eine Eigenkapitalquote von knapp 19% und möchte eine Eigenkapitalquote von mindestes 15% haben.



„Die Free Cash-Position von 15 Mio. Euro bleibt hoch, da wir weiterhin aktiv nach Wachstumschancen suchen. Die Märkte kehren zu vorsichtigem Optimismus zurück, der sich in steigenden Kreditanträgen bemerkbar macht. Wir blicken ungeduldig auf das 3. Quartal 2021 und erwarten, dass es neue Chancen für das Unternehmen und seine Investoren bietet. Angesichts der bisherigen Performance und umsichtiger Zukunftsprognosen sind wir noch optimistischer, dass der Gesamtumsatz im laufenden Jahr 55 Mio. Euro überschreiten wird, während der Nettogewinn 6 Mio. Euro überschreiten dürfte. Eine Erhöhung der Bilanzsumme auf 170 Mio. Euro bis Ende 2021 bleibt ebenfalls ein realistisches Ziel“, kommentiert Tarmo Sild, Gründer und CEO von IuteCredit.



Stärken/Chancen

- positiver Track Record am Kapitalmarkt

- hoher Kupon

- umfangreiche Besicherung

- Gesellschaft wächst dynamisch und möchte auch mit Services wachsen



Schwächen/Risiken

- Darlehen könnten ausfallen

- Regulierung schreitet in allen Ländern voran

- Währungsrisiken



Fazit:

IuteCredit wächst dynamisch. Der Kupon erscheint mit 9,50% bis 11,50% attraktiv. Im Juni erzielte das Unterhemen bereits 6% des Umsatzes mit Serviceleistungen wie transaktionsbezogenen Fees und möchte eine Neobank werden. Die Gesellschaft hat einen positiven Track Rekord am Kapitalmarkt, die ausstehende 13,00%-Anleihe 2019/23 (ISIN XS2033386603) notiert deutlich über 100%. Auch die Anleihen von Mitbewerbern sowie die jüngsten Anleiheemissionen aus der Branche (März 2021: 11,00% Mogo Finance Lettland 2021/24, Kurs aktuell ca. 106%, Juli 2021: 9,75% DelfinGroup 2021/23, Kurs aktuell ca. 101%, Juli 2021: 11,00% SunFinance 2021/24, Kurs aktuell ca. 100%) haben sich positiv entwickelt. Esten können nach der jüngsten Reform des Rentensystems zudem auch über ihr Renteninvestmentkonto die Anleihe zeichnen. Dies könnte ein erhebliches Investmentpotenzial bieten.



In der Branche werden zudem mehrere IPOs erwartet, wie z.B. der der DelfinGroup, der grössten lettischen Pfandhauskette, die auch Konsumentenkredite vergibt. Gerüchte über einen mittelfristigen Börsengang gibt es auch bei der Eleving Group (vormals Mogo Finance).



Es gibt aber auch Risiken: Darlehen könnten ausfallen. Es gibt Währungsrisiken. Die Regulierung schreitet in allen Märkten voran, die Geschäftsmodelle der Anbieter von Konsumentenkrediten nähern sich zunehmend denen von klassischen Banken mit niedrigeren Margen an.



Insgesamt erscheint die IuteCredit-Anleihe 2021/26 mit einem Kupon zwischen 9,50% und 11,50% für risikobewusste Anleger interessant.



Eckdaten der IuteCredit-Anleihe 2021/26

Emittent IuteCredit Finance S.à.r.l. Status Senior secured (besichert) Garanten alle operativen Konzerngesellschaften Kupon 9,50%–11,50% p.a. Zeichnungsfrist 06.09.2021 bis 24.09.2021 Bekanntgabe des finalen Kupons 27.09.2021 Valuta, Notierungsaufnahme 06.10.2021 Laufzeit 06.10.2026 Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. Euro Stückelung 100 Euro ISIN XS2378483494 Listing Börse Frankfurt, Regulierter Markt und Nasdaq Baltic, Tallinn Anwendbares Recht Luxemburger Recht Emissionsbanken Signet Bank (Lettland),

GOTTEX Brokers (Schweiz), Bankhaus Scheich

(Deutschland), u.a. Financial Advisor Aalto Capital, München Internet https://iute.ee/?lang=en



www.fixed-income.org

Foto: IuteCredit hat den Firmensitz im gleichen Gebäude wie die Nasdaq Baltic in Tallinn

© Institutional Investment Publishing GmbH







Foto: IuteCredit hat den Firmensitz im gleichen Gebäude wie die Nasdaq Baltic in Tallinn© Institutional Investment Publishing GmbH

Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.