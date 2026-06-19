Zug Estates Aktie 14805211 / CH0148052118
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19.06.2026 19:06:36
Anleihe: Zug Estates begibt Greenbond über 100 Mio Franken für 7 Jahre
(Ergänzt mit Verwendungszweck)
Zürich (awp) - Die Zug Estates Holding AG emittiert unter Federführung von ZKB, BKB und LUKB einen Greenbond zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,35% Emissionspreis: 100,033% Laufzeit: 7 Jahre, bis 30.06.2033 Liberierung: 30.06.2026 Yield to Mat.: 1,345% Spread (MS): +92,0 BP Spread (Govt.): +113,7 BP ISIN: CH1562934732 Rating: Baa/BBB (Fedafin/ZKB) Kotierung: SIX, ab 29.06.2026 Stückelung: 5000 Fr.
Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung von nachhaltigen Projekten verwendet, wie das Unternehmen am Freitagabend nach der Platzierung bekannt gab.
cg/
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