Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’771 0.0%  SPI 19’475 0.1%  Dow 51’565 0.1%  DAX 24’986 -0.2%  Euro 0.9260 0.4%  EStoxx50 6’293 -0.5%  Gold 4’157 -1.3%  Bitcoin 50’798 0.3%  Dollar 0.8075 0.4%  Öl 80.6 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Sika41879292Idorsia36346343Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UniCredit sichert sich weitere Commerzbank-Anteile - Aktien uneins
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Volatilitäts-Targeting bei ETFs: So lassen sich Marktschwankungen besser steuern
Holcim-Aktie in Rot: Übernahme von Xella abgeschlossen
Suche...

Zug Estates Aktie 14805211 / CH0148052118

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.06.2026 19:06:36

Anleihe: Zug Estates begibt Greenbond über 100 Mio Franken für 7 Jahre

Zug Estates
211.00 CHF -7.46%
Kaufen Verkaufen

(Ergänzt mit Verwendungszweck)

Zürich (awp) - Die Zug Estates Holding AG emittiert unter Federführung von ZKB, BKB und LUKB einen Greenbond zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,35%
Emissionspreis:  100,033%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 30.06.2033
Liberierung:     30.06.2026
Yield to Mat.:   1,345%
Spread (MS):     +92,0 BP
Spread (Govt.):  +113,7 BP
ISIN:            CH1562934732
Rating:          Baa/BBB (Fedafin/ZKB) 
Kotierung:       SIX, ab 29.06.2026
Stückelung:      5000 Fr.

Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung von nachhaltigen Projekten verwendet, wie das Unternehmen am Freitagabend nach der Platzierung bekannt gab.

cg/

Meistgelesene Nachrichten

Gold fällt statt zu steigen: Irankrieg entlarvt alten Börsenmythos
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Volkswagen-Aktie mit Verlusten: VW-Chef bekräftigt Sparkurs - Aufsichtsrätin tritt ab
Michael Burry kritisch gegenüber SpaceX-Aktie - eine Wette gegen Elon Musk kommt dennoch nicht in Frage
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor einem Jahr verloren
Volkswagen verteilt Milliarden an Aktionäre: VW-Aktie wegen Dividendenabschlag optisch im Minus
SpaceX-Aktie unter der Lupe: Darum emittiert Elon Musks Konzern trotz Rekord-IPO eine Milliardenanleihe
FreeCast-Aktie schiesst zweistellig hoch: Kooperation mit SpaceX' Starlink treibt den Kurs an
Micron-Aktie erreicht die 1'000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Titel könnten für Anleger interessant sein
Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 25/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 25/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.