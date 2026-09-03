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ETF Sparplan
03.09.2026 11:42:37

Anleihe: ZKB nimmt 175 Mio Fr. bis 2028 auf

Zürich (awp) - Die Zürcher Kantonalbank nimmt in Eigenriegie und mit Garantie des Kantons Zürich eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,55%
Emissionspreis:  100,013%
Laufzeit:        2,17 Jahre, bis 17.11.2028
Liberierung:     17.09.2026
YTM:             0,544%
Spread (MS):     +29,0 BP
Spread (Govt):   +36,2 BP
ISIN:            CH1581468266
Rating:          AAA/Aaa/AAA (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 24.08.2026

dm/cg

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