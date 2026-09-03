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03.09.2026 11:42:37
Anleihe: ZKB nimmt 175 Mio Fr. bis 2028 auf
Zürich (awp) - Die Zürcher Kantonalbank nimmt in Eigenriegie und mit Garantie des Kantons Zürich eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,55% Emissionspreis: 100,013% Laufzeit: 2,17 Jahre, bis 17.11.2028 Liberierung: 17.09.2026 YTM: 0,544% Spread (MS): +29,0 BP Spread (Govt): +36,2 BP ISIN: CH1581468266 Rating: AAA/Aaa/AAA (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 24.08.2026
dm/cg
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