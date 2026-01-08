|
08.01.2026 17:06:36
Anleihe: Walliser Kantonalbank stockt Anleihe 2034 um 65 Mio Fr. auf
Zürich (awp) - Die Walliser Kantonalbank (WKB) stockt unter Federführung von Raiffeisen, UBS und Sarasin eine Anleihe zu folgenden Konditionen auf:
Betrag: 65 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 275 Mio Fr. Coupon: 1,000% Emissionspreis: 100,177% Laufzeit: 8 Jahre 176 Tage, bis 28.07.2034 Liberierung: 02.02.2026 (Marchzins 184 Tage) Yield to Mat.: 0,978% Spread (MS): +42 BP Spread (Govt.): +74,6 BP ISIN prov.: CH1516795973 ISIN: CH1441314148 Rating: AA- (ZKB) Kotierung: SIX, ab 29.01.2026 Stückelung: 5000 Fr.
ra/jb
Anzeige
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Dow fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es nur seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es abwärts.