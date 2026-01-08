Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 0.2%  SPI 18’409 0.1%  Dow 49’176 0.4%  DAX 25’140 0.1%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 5’913 -0.2%  Gold 4’450 -0.2%  Bitcoin 72’388 -0.6%  Dollar 0.7991 0.2%  Öl 61.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
FintechWerx-Aktie: Starke Volatilität - Verluste und Vision im Fokus
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
Henkel-Aktie im Blick: Konzern prüft möglichen Zukauf in den USA
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Suche...
08.01.2026 17:06:36

Anleihe: Walliser Kantonalbank stockt Anleihe 2034 um 65 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Walliser Kantonalbank (WKB) stockt unter Federführung von Raiffeisen, UBS und Sarasin eine Anleihe zu folgenden Konditionen auf: 

Betrag:           65 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  275 Mio Fr.
Coupon:           1,000%
Emissionspreis:   100,177%
Laufzeit:         8 Jahre 176 Tage, bis 28.07.2034
Liberierung:      02.02.2026 (Marchzins 184 Tage)
Yield to Mat.:    0,978%
Spread (MS):      +42 BP
Spread (Govt.):   +74,6 BP
ISIN prov.:       CH1516795973
ISIN:             CH1441314148
Rating:           AA- (ZKB)
Kotierung:        SIX, ab 29.01.2026
Stückelung:       5000 Fr.

ra/jb

Meistgelesene Nachrichten

Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation
DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Allianz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt höheres Hold-Rating
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
Commerzbank-Aktie schwächer: Orcel dämpft Spekulationen um UniCredit-Übernahme
Bayer-Aktie gefragt: Barclays Capital vergibt höhere Einstufung

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:11 AKTIEN IM FOKUS: Puma springen hoch - Bericht über Anta-Interesse
17:05 Devisen: Eurokurs kaum verändert
17:05 Bundesfinanzhof springt Pendlern mit doppelter Haushaltsführung bei
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 08.01.2026 - 17.00 Uhr
17:04 Untersuchung: Im Rhein treibt viel mehr Müll als gedacht
16:52 ROUNDUP/Kreise: Haseloff macht in Magdeburg Weg frei für Schulze - Bedingungen
16:44 Ölpreise legen zu - Venezuela weiter im Fokus
16:36 ROUNDUP 2: Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
16:34 ROUNDUP: Schnee und Eis beherrschen den Alltag in Teilen Europas
16:32 Brandenburgs BSW-Fraktionschef will keine Brandmauer zur AfD