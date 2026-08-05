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05.08.2026 14:36:36
Anleihe: Walliser Kantonalbank nimmt mit Doppeltranche 265 Mio Fr. auf
Zürich (awp) - Die Banque Cantonale du Valais (Walliser Kantonalbank) hat unter Federführung von Bank J. Safra Sarasin und Deutscher Bank zwei Anleihen über insgesamt 265 Millionen Franken emittiert. Die vom Kanton Wallis garantierten Anleihen weisen folgende Konditionen auf:
1. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. (SARON-Floater) Laufzeit: 2 Jahre 92 Tage, bis 20.11.2028 Liberierung: 20.08.2026 Emissionspreis: 100,000% Coupon: Compounded Daily SARON +39 BP (Floor 0%) Spread (MS): +39 BP Valor: CH1553185922 Rating: AA (UBS), AA- (ZKB) Kotierung: SIX, ab 19.08.2026 2. Tranche Betrag: 115 Mio Fr. Coupon: 1,10% Emissionspreis: 100,320% Laufzeit: 9 Jahre, bis 20.08.2035 Liberierung: 20.08.2026 Yield to Mat. : 1,063% Spread (MS): +48 BP Spread (Govt.): +71,5 BP Valor: CH1553185930 Rating: AA (UBS), AA- (ZKB) Kotierung: SIX, ab 19.08.2026
an/
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