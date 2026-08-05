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05.08.2026 14:36:36

Anleihe: Walliser Kantonalbank nimmt mit Doppeltranche 265 Mio Fr. auf

Zürich (awp) - Die Banque Cantonale du Valais (Walliser Kantonalbank) hat unter Federführung von Bank J. Safra Sarasin und Deutscher Bank zwei Anleihen über insgesamt 265 Millionen Franken emittiert. Die vom Kanton Wallis garantierten Anleihen weisen folgende Konditionen auf: 

1. Tranche
Betrag:         150 Mio Fr. (SARON-Floater)
Laufzeit:       2 Jahre 92 Tage, bis 20.11.2028
Liberierung:    20.08.2026
Emissionspreis: 100,000%
Coupon:         Compounded Daily SARON +39 BP (Floor 0%)
Spread (MS):    +39 BP
Valor:          CH1553185922
Rating:         AA (UBS), AA- (ZKB)
Kotierung:      SIX, ab 19.08.2026

2. Tranche
Betrag:         115 Mio Fr.
Coupon:         1,10%
Emissionspreis: 100,320%
Laufzeit:       9 Jahre, bis 20.08.2035
Liberierung:    20.08.2026
Yield to Mat. : 1,063%
Spread (MS):    +48 BP
Spread (Govt.): +71,5 BP
Valor:          CH1553185930
Rating:         AA (UBS), AA- (ZKB)
Kotierung:      SIX, ab 19.08.2026

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