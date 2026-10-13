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13.10.2026 12:57:36

Anleihe: VP Bank nimmt 130 Mio Fr bis 2033 zu 1,85% auf

(Mit Angaben zum Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die VP Bank begibt eine Anleihe (Senior non-preferred) in Eigenregie (JLNB) zusammen mit BNP Paribas und der Zürcher Kantonalbank zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          130 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:        1,85%
Emissionspreis:  100,310%
Laufzeit:        7 Jahre bis 03.11.2033
Liberierung:     03.11.2026
Yield to Mat.:   1,8025%
Spread (MS):     +112 BP
Spread (Govt.):  +136,0 BP
ISIN:            CH1606711542
Issuer Rating:   A1 (Moody's)
- Instr. Rating: A3 (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 02.11.2026

Mit der Anleihe soll die Refinanzierungsstruktur optimiert werden. Zudem unterstütze die Transaktion die Erfüllung der regulatorischen MREL-Anforderungen, teilte die VP Bank am Dienstag in einem Communiqué mit.

hr/uh

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