VP Bank Aktie 31548726 / LI0315487269
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13.10.2026 12:09:36
Anleihe: VP Bank nimmt 130 Mio Fr bis 2033 zu 1,85% auf
Zürich (awp) - Die VP Bank begibt eine Anleihe (Senior non-preferred) in Eigenregie (JLNB) zusammen mit BNP Paribas und der Zürcher Kantonalbank zu folgenden Konditionen:
Betrag: 130 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 1,85% Emissionspreis: 100,310% Laufzeit: 7 Jahre bis 03.11.2033 Liberierung: 03.11.2026 Yield to Mat.: 1,8025% Spread (MS): +112 BP Spread (Govt.): +136,0 BP ISIN: CH1606711542 Issuer Rating: A1 (Moody's) - Instr. Rating: A3 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 02.11.2026
hr/uh
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