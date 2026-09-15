Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540
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15.09.2026 11:36:36
Anleihe: Vontobel nimmt 200 Mio Fr. bis 2034 auf
Zürich (awp) - Die Bank Vontobel AG begibt unter Federführung von ZKB, BNP Paribas und in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,6050% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 8 Jahre, bis 29.09.2034 Liberierung: 29.09.2026 Spread (MS): +80 BP Spread (Govt.): +106 BP ISIN: CH1607696023 Rating: A3 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 28.09.2026
dm/
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