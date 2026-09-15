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Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540

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15.09.2026 11:36:36

Anleihe: Vontobel nimmt 200 Mio Fr. bis 2034 auf

Vontobel
91.87 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Bank Vontobel AG begibt unter Federführung von ZKB, BNP Paribas und in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,6050%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        8 Jahre, bis 29.09.2034
Liberierung:     29.09.2026
Spread (MS):     +80 BP
Spread (Govt.):  +106 BP
ISIN:            CH1607696023
Rating:          A3 (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 28.09.2026

dm/

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