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ETF Sparplan
12.10.2026 11:33:36

Anleihe: Viseca nimmt 150 Mio Fr. bis 2030 auf

Zürich (awp) - Die Viseca Payment Services AG emittiert unter der Federführung von Raiffeisen Schweiz, UBS und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          150 Mio Fr. 
Coupon:          1,4% (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis:  100,185%
Laufzeit:        3 Jahre und 358 Tage, bis 25.10.2030
Liberierung:     27.10.2026
Yield to Mat.:   1,352%
Spread (MS):     +78 BP
Spread (Govt.):  +98 BP
ISIN:            CH1609605337
Rating:          A/A/A (fed/UBS/ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 23.10.2026

uh/

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