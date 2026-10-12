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12.10.2026 11:33:36
Anleihe: Viseca nimmt 150 Mio Fr. bis 2030 auf
Zürich (awp) - Die Viseca Payment Services AG emittiert unter der Federführung von Raiffeisen Schweiz, UBS und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 1,4% (1. kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,185% Laufzeit: 3 Jahre und 358 Tage, bis 25.10.2030 Liberierung: 27.10.2026 Yield to Mat.: 1,352% Spread (MS): +78 BP Spread (Govt.): +98 BP ISIN: CH1609605337 Rating: A/A/A (fed/UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 23.10.2026
uh/
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