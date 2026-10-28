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28.10.2026 13:09:36
Anleihe: Victoria nimmt 105 Mio Fr. für 25 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Treasury Corporation of Victoria (mit Garantie des entsprechenden australischen Gliedstaats) nimmt unter Federführung der UBS eine Anleihe (Senior Unsecured and Unsubordinated) zu folgenden Konditionen auf:
Betrag: 105 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,2875% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 25 Jahre, bis 10.11.2051 Liberierung: 10.11.2026 Spread (MS): +50 BP Spread (Govt): +77 BP ISIN: CH1619474039 Rating: AA/Aa2/AA+ (S&P/Moody's/ Fitch) Kotierung: SIX, ab 6.11,2026
ra/uh
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