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28.10.2026 13:09:36

Anleihe: Victoria nimmt 105 Mio Fr. für 25 Jahre auf

Zürich (awp) - Die Treasury Corporation of Victoria (mit Garantie des entsprechenden australischen Gliedstaats) nimmt unter Federführung der UBS eine Anleihe (Senior Unsecured and Unsubordinated) zu folgenden Konditionen auf: 

Betrag:          105 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,2875%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        25 Jahre, bis 10.11.2051
Liberierung:     10.11.2026
Spread (MS):     +50 BP
Spread (Govt):   +77 BP
ISIN:            CH1619474039
Rating:          AA/Aa2/AA+ (S&P/Moody's/ Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 6.11,2026

ra/uh

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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