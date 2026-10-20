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20.10.2026 14:24:36

Anleihe: Via Outlets nimmt 170 Mio Fr. bis 2031 auf

Zürich (awp) - Die niederländische Via Outlets BV emittiert unter Federführung von BNP Paribas eine Anleihe (Green, Senior unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          170 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          2,0325%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        5 Jahre, bis 6.11.2031
Liberierung:     6.11.2026
Spread (MS):     +145 BP
Spread (Govt.):  +162 BP
ISIN:            CH1585337715
Rating:          BBB+ (Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 4.11.2026

uh/

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