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20.10.2026 14:24:36
Anleihe: Via Outlets nimmt 170 Mio Fr. bis 2031 auf
Zürich (awp) - Die niederländische Via Outlets BV emittiert unter Federführung von BNP Paribas eine Anleihe (Green, Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 170 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,0325% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 5 Jahre, bis 6.11.2031 Liberierung: 6.11.2026 Spread (MS): +145 BP Spread (Govt.): +162 BP ISIN: CH1585337715 Rating: BBB+ (Fitch) Kotierung: SIX, ab 4.11.2026
uh/
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