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08.09.2026 11:54:36
Anleihe: Vaudoise nimmt mit Doppeltranche 220 Mio Franken auf
Zürich (awp) - Die Vaudoise Assurances Holding SA begibt unter Federführung von UBS und ZKB eine Doppeltranche zu folgenden Konditionen:
Tranche 1 Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,90 % Emissionspreis: 100,010 % Laufzeit: 4 Jahre, bis 25.09.2030 Liberierung: 25.09.2026 Yield to Mat.: 0,898 % Spread (MS): +50 BP Valor: CH1581468274 Rating: A-/A (ZKB/fedafin) Kotierung: SIX, ab 24.09.2026 Tranche 2 Betrag: 120 Mio Fr. Coupon: 1,25% Emissionspreis: 100,246% Laufzeit: 8 Jahre, bis 25.09.2034 Liberierung: 25.09.2026 Yield to Mat.: 1,218 % Spread (MS): +62 BP Valor: CH1581468282 Rating: A-/A (ZKB/fedafin) Kotierung: SIX, ab 24.09.2026
rw/an
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