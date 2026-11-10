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10.11.2026 11:09:36

Anleihe: Urner KB nimmt 100 Mio Fr. bis 2031 auf

Zürich (awp) - Die Urner Kantonalbank (UKB) emittiert zusammen mit der ZKB als Lead Manager eine Anleihe (Senior unsecured, mit Garantie des Kanton Uri) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          100 Mio Fr. (WNG)
Coupon:          1,1%
Emissionspreis:  100,206%
Laufzeit:        5 Jahre, bis 27.11.2031
Liberierung:     27.11.2026
Yield to Mat.:   1,0575%
Spread (MS):     +58 BP
Spread Govt.:    +72,2 BP
ISIN:            CH1621649487             
Rating:          AA- (ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 26.11.2026

hr/dm

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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