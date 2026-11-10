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10.11.2026 11:09:36
Anleihe: Urner KB nimmt 100 Mio Fr. bis 2031 auf
Zürich (awp) - Die Urner Kantonalbank (UKB) emittiert zusammen mit der ZKB als Lead Manager eine Anleihe (Senior unsecured, mit Garantie des Kanton Uri) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (WNG) Coupon: 1,1% Emissionspreis: 100,206% Laufzeit: 5 Jahre, bis 27.11.2031 Liberierung: 27.11.2026 Yield to Mat.: 1,0575% Spread (MS): +58 BP Spread Govt.: +72,2 BP ISIN: CH1621649487 Rating: AA- (ZKB) Kotierung: SIX, ab 26.11.2026
hr/dm
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