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06.08.2026 13:15:40
Anleihe: UBS begibt zwei Bonds über total 550 Mio Fr.
Zürich (awp) - Die UBS Group AG begibt (in Eigenregie zusammen mit Raiffeisen Schweiz als Joint Lead manager) zwei Anleihen zu folgenden Konditionen (Public Fixed Rate Notes, TLAC):
Tranche 1 (5NC4): Betrag: 265 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,125% Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 5 Jahre, bis 12.08.2031 - Callable 1x 12.08.30 (danach Coupon Saron +82 BP) Liberierung: 12.08.2026 Spread (MS): +82 BP Spread (Govt.): +95 BP ISIN: CH1593190999 Rating: A-/A2/A+ (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 11.08.2026 Tranche 2 (8,5NC7,5): Betrag: 285 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,4911% (erster kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 8.5 Jahre, bis 14.02.2035 - Callable 1x 14.02.34 (danach Coupon Saron +100 BP) Liberierung: 12.08.2026 Spread (MS): +100 BP Spread (Govt.): +122 BP ISIN: CH1593191005 Rating: A-/A2/A+ (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 11.08.2026
uh
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