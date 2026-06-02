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02.06.2026 11:27:37

Anleihe: Transports Publics Genevois emittiert Greenbond über 120 Mio Franken

Zürich (awp) - Die Transports Publics Genevois (TPG) begibt unter Garantie des Kantons Genf eine Greenbond-Anleihe unter der Federführung der UBS und Genfer Kantonalbank zu folgenden Konditionen: 

Betrag:           120 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,27%
Emissionspreis:   100%
Laufzeit:         10 Jahre, bis 26.06.2036
Liberierung:      26.06.2026
Yield to Mat.:    1,27%
Spread (MS):      +65 BP 
Spread (Gov):     +88 BP
Valor:            CH1571219232
Guarantor Rating: AA+/AA (S&P/UBS)
Kotierung:        SIX, ab 24.06.2026

ra/

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