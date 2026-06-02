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02.06.2026 11:27:37
Anleihe: Transports Publics Genevois emittiert Greenbond über 120 Mio Franken
Zürich (awp) - Die Transports Publics Genevois (TPG) begibt unter Garantie des Kantons Genf eine Greenbond-Anleihe unter der Federführung der UBS und Genfer Kantonalbank zu folgenden Konditionen:
Betrag: 120 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,27% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 10 Jahre, bis 26.06.2036 Liberierung: 26.06.2026 Yield to Mat.: 1,27% Spread (MS): +65 BP Spread (Gov): +88 BP Valor: CH1571219232 Guarantor Rating: AA+/AA (S&P/UBS) Kotierung: SIX, ab 24.06.2026
ra/
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