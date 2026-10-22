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22.10.2026 13:21:36

Anleihe: Toronto Dominion Bank nimmt 150 Mio Fr. bis 2033 auf

Toronto-Dominion Bank
110.04 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die kanadische Toronto Dominion Bank (TD) emittiert unter Federführung von UBS und TD Securities eine Anleihe (Covered Bonds) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          150 Mio Fr.   
Coupon:          1,055%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        6 Jahre 359 Tage, bis 4.11.2033
Liberierung:     5.11.2026
Spread (MS):     +42 BP
Spread (Govt.):  +62 BP
Instr. Rating:   Aaa/AAA (Moody's/Fitch)
ISIN:            CH1609605386
Kotierung:       SIX, ab 3.11.2026

an/uh

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