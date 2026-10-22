Toronto-Dominion Bank Aktie 701890 / CA8911605092
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22.10.2026 13:21:36
Anleihe: Toronto Dominion Bank nimmt 150 Mio Fr. bis 2033 auf
Toronto-Dominion Bank
110.04 EUR 0.00%
Zürich (awp) - Die kanadische Toronto Dominion Bank (TD) emittiert unter Federführung von UBS und TD Securities eine Anleihe (Covered Bonds) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 1,055% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 6 Jahre 359 Tage, bis 4.11.2033 Liberierung: 5.11.2026 Spread (MS): +42 BP Spread (Govt.): +62 BP Instr. Rating: Aaa/AAA (Moody's/Fitch) ISIN: CH1609605386 Kotierung: SIX, ab 3.11.2026
an/uh
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