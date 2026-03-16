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16.03.2026 11:15:36

Anleihe: Tessiner Kantonalbank nimmt 125 Mio Franken bis 2030 auf

Zürich (awp) - Die Banca Stato emittiert unter Federführung von BKB, LUKB und in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          125 Mio Fr.
Coupon:          0,75%
Emissionspreis:  100,024%
Laufzeit:        4,542 Jahre, bis 15.10.2030
Liberierung:     31.03.2026
Yield to Mat.:   0,7448%
Spread (MS):     +41 BP
Spread (Govt.):  +57 BP
ISIN:            CH1533656174
Rating:          A+ (ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 30.03.2026

ra/

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