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16.03.2026 11:15:36
Anleihe: Tessiner Kantonalbank nimmt 125 Mio Franken bis 2030 auf
Zürich (awp) - Die Banca Stato emittiert unter Federführung von BKB, LUKB und in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 125 Mio Fr. Coupon: 0,75% Emissionspreis: 100,024% Laufzeit: 4,542 Jahre, bis 15.10.2030 Liberierung: 31.03.2026 Yield to Mat.: 0,7448% Spread (MS): +41 BP Spread (Govt.): +57 BP ISIN: CH1533656174 Rating: A+ (ZKB) Kotierung: SIX, ab 30.03.2026
ra/
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