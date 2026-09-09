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Telstra Aktie 122480384 / AU000000TLS2

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09.09.2026 12:51:36

Anleihe: Telstra Group nimmt 200 Mio Franken für 7 Jahre auf

Telstra
2.95 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Telstra Group Ltd. emittiert unter Führung der BNP Paribas und der UBS eine Anleihe (unsubordinated, unsecured) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,2225%
Emissionspreis:  100%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 30.09.2033
Liberierung:     30.09.2026
Spread (MS):     +65 BP
Spread (Govt.):  +86 BP
ISIN:            CH1598620073
Rating:          A2/A- (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 28.09.2026

dm/ra

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