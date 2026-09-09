Telstra Aktie 122480384 / AU000000TLS2
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09.09.2026 12:51:36
Anleihe: Telstra Group nimmt 200 Mio Franken für 7 Jahre auf
Zürich (awp) - Die Telstra Group Ltd. emittiert unter Führung der BNP Paribas und der UBS eine Anleihe (unsubordinated, unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,2225% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 7 Jahre, bis 30.09.2033 Liberierung: 30.09.2026 Spread (MS): +65 BP Spread (Govt.): +86 BP ISIN: CH1598620073 Rating: A2/A- (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 28.09.2026
dm/ra
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