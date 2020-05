Anleihe: Swiss Credit Card Issuance nimmt mit 3 Tranchen 200 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Swiss Credit Card begibt mit Kreditkartenguthaben besicherte Anleihen unter der Federführung der Credit Suisse zu folgenden Konditionen:

1. Tranche "Class A" Betrag: 190 Mio Fr. Zinssatz: 0,625% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre bis 15.06.2023 Liberierung: 15.06.2020 Yield to Mat.: 0,625% Swapspread: +128,3 BP Valor: 54'576'657(5) Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 11.06.2020 Stückelung: 5'000 Fr. 2. Tranche "Class B" Betrag: 6 Mio Fr. Zinssatz: 1,75% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre bis 15.06.2023 Liberierung: 15.06.2020 Yield to Mat.: 1,75% Swapspread: +240,3 BP Valor: 54'576'658(3) Rating: A+/A+ (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 11.06.2020 Stückelung: 100'000 Fr. 3. Tranche "Class C" Betrag: 4 Mio Fr. Zinssatz: 2,50% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre bis 15.06.2023 Liberierung: 15.06.2020 Yield to Mat.: 2,50% Swapspread: +315,3 BP Valor: 54'576'659(1) Rating: BBB+/BBB+ (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 11.06.2020 Stückelung: 100'000 Fr.

