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14.10.2026 11:45:36
Anleihe: Sulzer AG nimmt 120 Mio Fr. bis 2031 auf
Zürich (awp) - Der Industriekonzern Sulzer emittiert unter Federführung von UBS und ZKB eine Anleihe (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 120 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,3925% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 5 Jahre, bis 13.11.2031 Liberierung: 13.11.2026 YTM: 1,3925% Spread (MS): +78 BP Spread (Govt.): +96 BP ISIN: CH1609605345 Rating: BBB/BBB+/Baa (UBS/ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 11.11.2026
uh/ra
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