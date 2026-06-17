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17.06.2026 13:06:36
Anleihe: Stadler Rail nimmt in zwei Tranchen 300 Mio Fr. auf
Zürich (awp) - Stadler Rail begibt unter der Federführung von ZKB und BNP Paribas, zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:
1. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 1,300% Emissionspreis: 100,155% Laufzeit: 4 Jahre, bis 03.07.2030 Liberierung: 03.07.2026 Spread (MS): +103 BP Spread (Govt.): +118 BP ISIN: CH1562934708 Rating: BBB-/Baa-/BBB- (ZKB/Fedafin/UBS) Kotierung: SIX, ab 02.07.2026 2. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 1,800% Emissionspreis: 100,352% Laufzeit: 8 Jahre, bis 03.07.2034 Liberierung: 02.07.2026 Spread (MS): +128 BP Spread (Govt.): +152 BP ISIN: CH1562934716 Rating: BBB-/Baa-/BBB- (ZKB/Fedafin/UBS) Kotierung: SIX, ab 02.07.2026
cg/mk
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