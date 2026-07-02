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Société Générale Aktie 519928 / FR0000130809

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02.07.2026 12:36:36

Anleihe: Société Générale nimmt 205 Mio Fr. für 7 Jahre auf

Société Générale
70.64 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Société Générale begibt unter Federführung von Commerzbank und UBS eine (Senior Non-Preferred) Anleihe (7NC6) zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          205 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,3725%
Emissionspreis:  100,00%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 15.07.2033
Call-Datum:      nach 6 Jahren, am 15.07.2032
Liberierung:     15.07.2026
Spread (MS):     +103,0 BP
Spread (Govt.):  +121,0 BP
ISIN:            CH1580409121
Rating:          A1/A/A+ (Moody's/S&P/Fitch)
Instr. Rating:   Baa2/BBB/A- (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 13.07.2026

cg/

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