Société Générale Aktie 519928 / FR0000130809
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02.07.2026 12:36:36
Anleihe: Société Générale nimmt 205 Mio Fr. für 7 Jahre auf
Société Générale
70.64 CHF -0.10%
Zürich (awp) - Die Société Générale begibt unter Federführung von Commerzbank und UBS eine (Senior Non-Preferred) Anleihe (7NC6) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 205 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,3725% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 7 Jahre, bis 15.07.2033 Call-Datum: nach 6 Jahren, am 15.07.2032 Liberierung: 15.07.2026 Spread (MS): +103,0 BP Spread (Govt.): +121,0 BP ISIN: CH1580409121 Rating: A1/A/A+ (Moody's/S&P/Fitch) Instr. Rating: Baa2/BBB/A- (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 13.07.2026
cg/
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