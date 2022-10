Anleihe: Sika nimmt mit Dreierpack 600 Millionen Franken auf

(Ergänzt um Verwendungszweck)

Zürich (awp) - Die Sika AG begibt unter der Federführung von Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank drei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,6% Emissionspreis: 100,067% Laufzeit: 1 Jahr 180 Tage, bis 28.05.2024 Liberierung: 28.11.2022 Yield to Mat.: 1,556% Swap-Spread: +38 BP Valor: 122'654'385 (3) Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 24.11.2022 2. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,9% Emissionspreis: 100,036% Laufzeit: 3 Jahre, bis 28.11.2025 Liberierung: 28.11.2022 Yield to Mat.: 1,888% Swap-Spread: +48 BP Valor: 122'654'386 (1) Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 24.11.2022 3. Tranche Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,35% Emissionspreis: 100,097% Laufzeit: 6 Jahre, bis 28.11.2028 Liberierung: 28.11.2022 Yield to Mat.: 2,333% Swap-Spread: +65 BP Valor: 122'654'387 (9) Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 24.11.2022

Der Nettoerlös der Transaktion soll für die Finanzierung der Übernahme der MBCC Group und für allgemeine Unternehmenszwecke zur Unterstützung der Wachstumsstrategie verwendet werden, wie Sika am Montagabend mitteilte. Die Gesellschaft hatte die geplante Akquisition des ehemaligen Bauchemiegeschäfts der BASF im November 2021 angekündigt.

