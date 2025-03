Anleihe: Sika nimmt mit drei Tranchen 500 Mio Franken auf

(Ergänzt mit Verwendungszweck der Mittel)

Zürich (awp) - Die Sika AG emittiert unter Federführung von BNP Paribas (Suisse), UBS und Zürcher Kantonalbank drei Anleihen zu folgenden Konditionen:

1. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,750% Emissionspreis: 100,001% Laufzeit: 2,502 Jahre, bis 24.09.2027 Liberierung: 24.03.2025 Yield to Mat.: 0,750% Spread (MS): +57 BP Spread (Govt.): +63 BP ISIN: CH1423036859 Rating: A- (S&P) Instr. Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 20.03.2025 2. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,100% Emissionspreis: 100,212% Laufzeit: 6,502 Jahre, bis 24.09.2031 Liberierung: 24.03.2025 Yield to Mat.: 1,066% Spread (MS): +67 BP Spread (Govt.): +80 BP ISIN: CH1423036867 Rating: A- (S&P) Instr. Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 20.03.2025 3. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,350% Emissionspreis: 100,118% Laufzeit: 9,993 Jahre, bis 22.03.2035 Liberierung: 24.03.2025 Yield to Mat.: 1,337% Spread (MS): +80 BP Spread (Govt.): +95 BP ISIN: CH1423036875 Rating: A- (S&P) Instr. Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 20.03.2025

Der Nettoerlös der Transaktion soll für allgemeine Unternehmenszwecke inklusive der Refinanzierung von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten verwendet werden, wie Sika am Montagabend mitteilte.

