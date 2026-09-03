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03.09.2026 11:21:36
Anleihe: SGKB nimmt 210 Mio Fr. zu 1,15% bis 2036 auf
Zürich (awp) - Die St. Galler Kantonalbank AG hat in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen emittiert:
Betrag: 210 Mio Fr. Coupon: 1,15% Emissionspreis: 100,117% Laufzeit: 10 Jahre, bis 23.09.2036 Liberierung: 23.09.2026 Yield to Mat.: 1,1375% Spread (MS): +42 BP Spread (Govt): +67 BP ISIN: CH1604208798 Issuer Rating: Aa2 (Moody's) Kotierung: SIX., ab 22.09.2026
cg
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