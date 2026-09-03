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ETF Sparplan
03.09.2026 11:21:36

Anleihe: SGKB nimmt 210 Mio Fr. zu 1,15% bis 2036 auf

Zürich (awp) - Die St. Galler Kantonalbank AG hat in Eigenregie eine Anleihe zu folgenden Konditionen emittiert: 

Betrag:          210 Mio Fr.
Coupon:          1,15%
Emissionspreis:  100,117%
Laufzeit:        10 Jahre, bis 23.09.2036
Liberierung:     23.09.2026
Yield to Mat.:   1,1375%
Spread (MS):     +42 BP
Spread (Govt):   +67 BP
ISIN:            CH1604208798 
Issuer Rating:   Aa2 (Moody's)
Kotierung:       SIX., ab 22.09.2026

cg

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